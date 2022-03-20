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Antalyaspor Giresunspor maçı, her iki takımın puan tablosunda kritik bir öneme sahip olacak. Geçtiğimiz aylarda Giresunspor ile iki kez karşılaşan Antalyaspor, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Antalyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Giresunspor'u konuk edecek. 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında konuk edeceği GZT Giresunspor’u yenerek çıkışını sürdürmek ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, bu hafta oynanacak maçlardan sonra verilecek milli araya 4 oyuncusunu gönderecek.



Süper Lig’de son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 30’uncu haftasında sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 15.00’de futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 3 oyuncu sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.



TOPLAMDA 11, SÜPER LİG’DE İKİNCİ KEZ



Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor toplamda 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında ilk mücadele 1977- 1978 yılında oynandı. 2 Lig’de oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazanarak sahadan ayrıldı. Antalyaspor ile Giresunspor 2’nci Lig’de 2, TFF 1’inci Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 3 hazırlık maçı ve Süper Lig’de 1’er kez karşılaştı. Oynanan 11 maçta Akdeniz temsilcisi Antalyaspor 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.



ANTALYA’DA YENİLGİSİ YOK



Antalya’da oynanan 6 maçta ise Antalyaspor’un rakibine karşı yenilgisi bulunmazken, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Akrepler, Antalya’da oynanan maçlarda rakibine 12 gol atma başarısı yakalarken kalesinde ise 7 gole engel olamadı.



3 SAKAT, 2 SINIRDA



Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu GZT Giresunspor maçı öncesi Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisinde Fredy ve Doğukan Sinik ise kart sınırında bulunurken, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Altay ile oynanacak maçta forma giyemeycek.



4 OYUNCU MİLLİ TAKIMA



Kırmızı beyazlı takımda Karadeniz temsilcisiyle oynanacak maçın ardından 4 oyuncu milli takımlara gidecek. Antalyaspor’da milli takımın çeşitli kategorilerinde defalarca forma giyen Doğukan Sinik ilk kez A Milli Takıma davet edildi. Sinik, A Milli Takımın Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakasının kadrosunda yer alacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da Fredy, Angola Milli Takımı’nın Gine-Bissau ve Ekvator Ginesi ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar ise Ümit Milli Takımın İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edildi.



Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor arasında Pazar günü saat 13.30’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.