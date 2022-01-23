Canlı Anlatım: Antalyaspor Gaziantep FK maçı

Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
İlk yarı oynanıyor
Antalyaspor: 0
Gaziantep FK: 0
Goller
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Kudriashov, Mehmedi, Fredy, Fernando, Bünyamin, Hakan, Veysel.
Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Tosca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Recep, Doğan, Joao, Maxim, Kitsiou.
ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebiliyor.