Antalyaspor galibiyeti sonrası Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: 'Takımın gizli kahramanı! İsmi efsanelerin yanına doğru gidiyor

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Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yaptı.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip Antalyaspor ise; Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Kaluzinski, Safuri, van de Streek ve Larsson ile sahada yer aldı.

Gözden Kaçmasın Ligin yeni kralı Osimhen! Haberi görüntüle

ASLAN İLK YARIDA GOL YAĞDIRDI

Karşılaşmada kaleyi bulan ilk isabetli top Galatasaray’dan geldi. 25’inci dakikada Yunus Akgün’ün içeri havalandırdığı topa arka direkte Barış Alper Yılmaz kafayla dokundu. Kale önüne havalanan topa Osimhen, kaleci Piric’e rağmen kafayı vurdu fakat meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. İlk yarım saatlik bölümde Galatasaray daha çok topla oynayan taraf olsa da basit top kayıpları yaptı. Antalyaspor ise savunmayı ön planda tuttu. Mücadelenin 30’uncu dakikasında Galatasaray öne geçti. Sağda Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazında boşta olan Morata’yı gördü. Morata’nın topu kontrol ettikten hemen sonra arka direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı Osimhen tamamlayarak Galatasaray’ı öne geçirdi: 1-0.

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Golden sonra baskısını sürdüren Galatasaray, 42’nci dakikada penaltı kazandı. Sağdan Sara’nın kullandığı köşe vuruşta top ceza sahası içerisinde Safuri’nin eline çarptı. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Ozan Ergün, pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. 45’inci dakikada topun başına geçen Morata, tabelayı 2-0 yaptı. Golden 2 dakika sonra Galatasaray, farkı 3’e çıkardı. Barış Alper Yılmaz, sağdan taşıdığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi. Son çizgide kale önüne çevirdiği topu Osimhen tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

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OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

İkinci yarıya Galatasaray aynı kadroyla devam etti, Antalyaspor ise iki değişiklikle başladı. 52’nci dakikada Galatasaray’da Osimhen, kendisinin 3’üncü takımının 4’üncü golünü kaydetti. Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası içine doğru hareketlenen Osimhen’i gördü. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. Antalyaspor, 73’üncü dakikada van de Streek ile ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi yokladı fakat top Muslera’da kaldı.

Karşılaşmanın son bölümüne girerken 90’ıncı dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazından Berkan Kutlu kaleyi denedi fakat topu Piric kontrol etti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 71 yaptı. Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

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HÜRRİYET YAZARLARINDAN G.SARAY-ANTALYASPOR DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Osimhen'in şov yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 yendiği mücadeyi Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Fırat Aydınus bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar,

UĞUR MELEKE: DAVİNSON'UN İSMİ BÜLENT'LERİN CÜNEYT'LERİN POPESCU'LARIN YANINA DOĞRU!

Galatasaray'ın tarihi zaferlerinde hep efsanevi savunma ikililerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Çocukluğumda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale giden efsanevi takımın yıldız ikilisi Cüneyt-Erhan’dı. Sonra Türk futbol tarihinin Avrupa kupalı ikilisi takip etti onları: Bülent ve Popescu. Eğer Galatasaray bu sezonu kayıpsız en önde bitirebilir ve kulüp tarihine bir namağlup şampiyonluk yazabilirse onda da bir stoperin olağanüstü rolü olduğunu not etmek gerek. O isim Davinson Sanchez.

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Bülent belki de Galatasaray tarihinin en yürekli oyuncusuydu. Cüneyt Tanman klastı. Popescu liderdi. Davinson da bir karşılama ustası. 21’inci yüzyıl oyununun bir numaralı gerekliliğinin ete kemiğe bürünmüş hali. Takımının tamamlayamadığı hücumlarda hep akıllı. Hep doğru yerde. Ve hep ilk hamlede o var.

Aklınızda şöyle bir soru işareti oluşmuş olabilir, Galatasaray’ın bu sezon kritik kayıplarında Davinson neredeydi diye. Cevap vereyim: Yoktu. Sahada değildi. Süper Kupa maçında yoktu. Beşiktaş beş golle kazandı kupayı. Young Boys maçlarında yoktu. Şampiyonlar Ligi gitti. AZ Alkmaar ilk ayağında yoktu. Avrupa Ligi kaçtı ellerinden. Bu sezon Davinson’un sahada olduğu ve Galatasaray’ın yenildiği tek bir müsabaka var (Ajax maçı).

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MORATA-OSiMHEN DE UYUMLUYDU

Dün elbette zayıf bir rakip vardı Galatasaray’ın karşısında. Belözoğlu’nun neden sol stopere koyduğunu anlayamadığım Emrecan Uzunhan’a karşı ilk devrede Barış şov yaptı. Morata geldiğinden beri en faydalı gününü geçirdi ve Osimhen’in arkasında ikinci santrfor rolünü oynayabileceğini kanıtlamaya çalıştı adeta. Osimhen de 67 dakikaya 3 gol sığdırdı, penaltıyı Morata’ya bırakmasa 4 yazabilirdi tabelada isminin yanında.

Ancak ben tezimde ısrarlıyım: Galatasaray’ın neredeyse oynadığı her iyi maçın gizli kahramanı Davinson Sanchez. Sağlıklı ve hazır olduğunda bu ligin çok üzerinde. Modern futbolun bir numaralı gerekliliğini çok iyi biliyor, kaybedilen topları hemen geri kazanıyor ve böylece arkadaşlarını geri koşturmuyor. Eğer Galatasaray şampiyon olursa bence en büyük kredinin sahibi o.

FIRAT AYDINUS: 20. DAKİKADAN SONRA SİHİRLİ DEĞNEK DEĞDİ!

Galatasaray, Antalya karşısında oyuna son derece tutuk başladı. Geçen haftaki Alanyaspor maçından sadece Mario Lemina değişikliği ile Antalyaspor karşısına çıktı Galatasaray. Maçın ilk 20 dakikasında Akdeniz ekibi daha tehlikeli ve tehditkar olarak sarı kırmızılıların üzerine geldi. Galatasaray bu bölümde oyununu bir türlü oturtamadı. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında özellikle Lemina’da gördüğümüz top kaybı hastalığı bu hafta defans oyuncularına sirayet etmiş. 20 -25 dakikalık dilimde 3-4 top kaybı yaşadı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADAN 3 GOL YEDi

20. dakikadan sonra adeta sihirli değnek değmişçesine Galatasaray bir anda farklı bir havaya büründü ve Antalyaspor ne olduğunu anlamadan kalesinde 3 gol gördü.

Özellikle ilk golü değerlendirmek için başlangıcından itibaren incelemek gerekir ki; aslan payını hangi oyuncunun alacağını belirlemek adına.

iLK GOLDE ASLAN PAYI SANCHEZ’iN

Golü atan Victor Osimhen kadar asisti yapan Alvaro Morata’ya ve ona pas veren Barış Alper’e muhakkak paye verilmesi gerekir. Fakat aslan payı rakip alanda en iyi yaptığı şeyi yaparak baskı ile topu kapıp bu golün oluşmasında başrol oynayan Davinson Sanchez’e verilmeli.

Üçüncü gol ise Barış Alper Yılmaz’ın fiziksel gücünün bir göstergesi sonucu geldi. İkinci 45 dakikanın başında Osimhen’in hat-trick’i ile 4 farkı yakalayan Galatasaray’da Okan Buruk önemli oyuncularını dışarı alarak Beşiktaş derbisi öncesi riske etmedi. Son haftalari baz aldığımızda sarı kırmızılı taraftarlar bir nebze de olsa rahat bir maç seyretti ve ‘Galatasaray kötü oynarken kazanıyor’ ifadesi bu maç itibariyla rafa kalktı

ANTALYASPOR KÖTÜ GÜNÜNDEYDi

Tabii burada Galatasaray iyi olduğu kadar Antalyaspor’un kötü olması da göz ardı edilmemeli. Sonuçta milli maç arasından önce Galatasaray Osimhen’in üç golle yıldızlaştığı maçta haftayı üç puanla tamamlamış oldu.