Antalyaspor galibiyete odaklandı! 7 maçlık hasret...

2020- 2021 Sezonu Süper Lig 11. Haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Pazar günü 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla galibiyet özlemine son vermek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyeti hedefleyen kırmızı beyazlılar, 3 puanı kazanarak, ligde yükselişe geçmek için sahaya çıkacak.

TAKTİK PROVA



Fraport TAV Antalyaspor’da MKE Ankaragücü karşılaşmasında Naldo kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, taktik çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal antrenmanda futbolcularına MKE Ankaragücü karşılaşmasının taktik provasını yaptırdı.



ANTALYASPOR’A CEZA



Fraport TAV Antalyaspor’a, ligin 10’uncu haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sonrası internet sitesinden hakem kararına yönelik yapılan açıklamadan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 100 bin lira ceza verilmesi kararı verildi.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e de ihtar cezası kararı verilen PFDK kararında şu ifadeler yer aldı:



"Fraport TAV Antalyaspor Kulübü’nün, 29.11.2020 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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