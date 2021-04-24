Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Antalyaspor Galatasaray maçı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla liderlik yarışındaki mücadelesine devam edebilecek olan Galatasaray, en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Ali Eren, Mevlüt, Doğukan, Serdar, Amilton, Fredy, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Halil.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MOSTAFA MOHAMED KADROYA DAHİL EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"