Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2016'dan bu yana değişmiyor!

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Antalyaspor Galatasaray maçı, iki takımın kariyerindeki 67'nci mücadelesi olacak. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor karşısında içerde 2-1, dışarda ise 2-0 galibiyet elde eden Galatasaray, ligi ise şampiyonlukla tamamlamıştı. Bu yıl da liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılı ekip, deplasmandan 3 puanla ayrılıp istikrarlı ilerleyişini sürdürmek istiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY SON 16 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

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Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 28 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 17, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 50 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.