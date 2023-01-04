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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 1-0'dan geri dönerek 2-1 mağlup etti ve bu hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı kritik derbi öncesi moral depoladı.

Sarı lacivertlilerin kazandığı maçta Kadir Sağlam düdük çalarken iki takımın da iptal edilen goller sonrası itirazda bulundu. Müsabakasının 65. dakikasında sarı lacivertliler 2-1 öndeyken Michy Bathuayi'nin indirdiği topa Diego Rossi vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, Bathuayi'nin Bünyamin'e faul yaptığını belirtip Rossi'nin golünü iptal etti. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da karar değişmedi.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da karar değişmedi. Karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon daha yaşandı. Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. Gol sonrası VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi. Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.

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ANTALYASPOR'DAN TEPKİ

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımla iptal edilen golleriyle ilgili tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maçın skoru 2-2 olarak gösterilirken "Adaletin olduğu 'Paralel evrende' maç sonucu!" notu düşüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise "Karanlığımsı Gece" başlığıyla sert bir açıklama yayınlandı.

❌ ADALETİN OLDUĞU “PARALEL EVRENDE” MAÇ SONUCU!



⏱ Dk.90: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



G⚽️LLER: 14’ Haji Wright, 90+8’ Fernando Martins#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/60IL9qnB3Y — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 3, 2023

FENERBAHÇE'DEN İKİ PAYLAŞIM

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Öte yandan Fenerbahçe ise tartışmalı pozisyonlara ilişkin iki paylaşım birden yaptı. Sarı lacivertli ekip ilk paylaşımında, "49 saniyede gerçekler" başlığını kullanarak teknik direktör Jorge Jesus'un hakem yönetimine ilişkin verdiği demeçleri servis etti.

Kulüpten yapılan son paylaşımda ise, "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla…" başlığıyla Antalyaspor'un iptal edilen golüne dair TRT Spor'da yapılan yorumlar ve kararın gerekçesinin anlatıldığı anlara yer verildi.

En yalın anlatımla,

herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla… pic.twitter.com/kxF6C8RxwI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2023

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JORGE JESUS SÖZ KONUSU VİDEODA NE DİYOR?

"Üçüncü golümüz iptal edildi. Faul olduğu söylendi ama neden faul olduğunu anlamadık. Rakibin son dakikada attığı golde hakemleri tebrik ediyorum. Doğru bir karar. Rakibin Osayi'ye bir engellemesi vardı ve bunu ofsayt olarak değerlendirdiler."

YAYINCI KURULUŞTA DEĞERLENDİRİLDİ

Antalyaspor - Fenerbahçe maçına damga vuran iki önemli pozisyonu beIN Sports Trio ekibi değerlendirdi. İşte Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın söz konusu tartışmalı pozisyonla ilgili yorumları.

SORU: "31. dakikada Osayi'nin Haji Wright'a müdahalesi penaltı mı?"

Deniz Çoban: Burada aldatma var, sarı kart gösterse, hakemi alkışlardım.

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Lale Orta: Abartı bir atma var, penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Haji Wright temas alıp, penaltı kazanmaya çalışıyor. Devam doğru.

SORU: "45+3'te Rossi'ye yapılan müdahale penaltı mı?"

Deniz Çoban: Bu temasla, oyuncu bu şiddetle düşmez.

Lale Orta: Penaltı değil.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle penaltı yok.

SORU: "Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt var mı?"

Deniz Çoban: Bu pozisyonda ofsat yok.

Lale Orta: Ofsayt yok.

Bülent Yıldırım: Bir ofsayt söz konusu değil.

SORU: "Fenerbahçe'ye verilen penaltı ve Atilla Szalai'nin sarı kartının iptali doğru mu?"

Deniz Çoban: Penaltı doğru, Attila Szalai'nin kartı kalmalıydı.

Lale Orta: Net bir penaltı, elle oynama var. Hakemin görmesi gerekirdi.

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Bülent Yıldırım: Hakem penaltıyı kendi görmeliydi. Penaltı ve sarı gerekir. Attila Szalai'nin faulü, sportmenlik dışı faul. Sarı kartı iptal edilmemeliydi.

- Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

SORU: "65. dakikada Rossi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?"

Deniz Çoban: Temas var ama düşürebilecek bir temas değil.

Lale Orta: İptal kararı doğru değil. Antalyasporlu futbolcui Batshuayi'ye faul yapıyor. Karşılığında Batshuayi rakibinin şortundan tutuyor ve bırakıyor. Antalyasporlu oyuncu abartılı şekilde kendini bırakıyor. VAR izlettirebilirdi.

Bülent Yıldırım: Hakemin yeri doğru değil. Bünyamin, Batshuayi'yi itiyor. Batshuayi de reaksiyona cevap verip sol eliyle çekiyor. İptal kararı yanlış. VAR burada tıkanıp kalır.

IFAB Futbol Oyun Kuralları - Kural 11 / Sayfa: 100

- Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

SORU: "90+8. dakikada Antalyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?"

Deniz Çoban: Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon.

Lale Orta: Rakibe müdahale kriterleri bence yok. Temas var ama yakında top yok. VAR'ın edebileceğini düşünüyorum. İptal kararı yanlış. Benzer pozisyonlarda VAR müdahale etti, hatırlıyorum.

Bülent Yıldırım: Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru.