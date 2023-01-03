Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar! İki gol iptal edildi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 1-0'dan geri dönerek 2-1 yendi ve derbi öncesi moral depoladı.

Sarı lacivertlilerin kazandığı maçta Kadir Sağlam düdük çalarken iki takımın da iptal edilen goller sonrası itirazda bulundu.

Müsabakasının 65. dakikasında sarı lacivertliler 2-1 öndeyken Michy Bathuayi'nin indirdiği topa Diego Rossi vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

Hakem Kadir Sağlam, Bathuayi'nin Bünyamin'e faul yaptığını belirtip Rossi'nin golünü iptal etti.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da karar değişmedi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon daha yaşandı.

Haberin Devamı

Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi.

Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.

MAÇ SONU TEPKİ

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımla iptal edilen golleriyle ilgili tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maçın skoru 2-2 olarak gösterilirken "Adaletin olduğu 'Paralel evrende' maç sonucu!" notu düşüldü.