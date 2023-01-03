Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar! İki gol iptal edildi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar İki gol iptal edildi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 22:31

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken tartışmalı iki pozisyon vardı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 1-0'dan geri dönerek 2-1 yendi ve derbi öncesi moral depoladı.

Sarı lacivertlilerin kazandığı maçta Kadir Sağlam düdük çalarken iki takımın da iptal edilen goller sonrası itirazda bulundu.

Müsabakasının 65. dakikasında sarı lacivertliler 2-1 öndeyken Michy Bathuayi'nin indirdiği topa Diego Rossi vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeden VAR kayıtları için açıklama Kara bir leke...Fenerbahçe'den VAR kayıtları için açıklama! 'Kara bir leke...'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Batshuayi damgası Süper Ligin en iyisi...Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Batshuayi damgası! Süper Lig'in en iyisi...Haberi görüntüle

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar İki gol iptal edildi...

Hakem Kadir Sağlam, Bathuayi'nin Bünyamin'e faul yaptığını belirtip Rossi'nin golünü iptal etti.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da karar değişmedi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon daha yaşandı.

Haberin Devamı

Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. 

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar İki gol iptal edildi...

Gol sonrası VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi.

Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.

MAÇ SONU TEPKİ

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımla iptal edilen golleriyle ilgili tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maçın skoru 2-2 olarak gösterilirken "Adaletin olduğu 'Paralel evrende' maç sonucu!" notu düşüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı