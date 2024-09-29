Antalyaspor - Fenerbahçe maçında inanılmaz pozisyon

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Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta inanılmaz bir pozisyon yaşandı.
Sebastain Szymanski'nin boş kaleye göndermeye çalıştığı topu, Antalyasporlu Veysel Sarı çıkarırken sarı lacivertli futbolcular topun çizgiyi geçtiği itirazında bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da dördüncü hakemin yanına giderek topun çizgiyi geçtiğini belirtti.
Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR'la yaptığı görüşmenin ardından topun çizgiyi geçmediğini söyleyip oyunu devam ettirdi.