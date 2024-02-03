Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilkler yaşandı! Sergen Yalçın ve Çağlar Söyüncü...

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Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Kanarya, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 34 puan topladı.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Süper Lig’de yenilmezlik serisini de 13 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 63'e yükseltirken, Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.

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Fenerbahçe, ligin 25. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacak.

İSMAİL KARTAL İLK KEZ BAŞARDI

Opta'nın berilerine göre; Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ilk kez tek sezonda üst üste altı dış saha galibiyeti aldı.

9 KEZ GEÇİT VERMEDİ

Ayrıca bu sezon deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının dokuzunda gol yemeyen Fenerbahçe, 2015/16'dan (9) bu yana dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKDİR TOPLADI

Antalya'da gol yemeyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takdir topladı. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan milli oyuncunun performansı için sosyal medyada övgü paylaşımları yapıldı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK YENİLGİSİ

Karşılaşmadan puansız ayrılan Antalyaspor'un başındaki ilk 7 maçında yenilgi almayan Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini aldı.

CENGİZ ÜNDER SERİYE BAĞLADI

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Opta'nın verilerine göre; Antalyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Cengiz, 7 golle 2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda.