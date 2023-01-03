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Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Batshuayi damgası! Süper Lig'in en iyisi...

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Antalyaspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Batshuayi damgası Süper Ligin en iyisi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 22:02

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi yıldızlaştı. Dünya Kupası sonrası formda gözüken Batshuayi, direklerin dövüldüğü maçta attığı iki golle Süper Lig'de son iki sezonda bir maçta en çok iki ve üzeri gol atan futbolcu oldu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi yıldızlaştı. Bu maç öncesi çıktığı son 3 resmi maçta 3 golü bulunan Belçikalı golcü, Antalyaspor ağlarına da 2 gol bıraktı.

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ANTALYA'DA DİREKLER DÖVÜLDÜ

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tam 4 kez top direkten döndü. İlk olarak Joshua King'in 11. dakikadaki şutunda top direkten döndü. 43. dakikada Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yine direkte patladı.

Fenerbahçe'nin beraberlik golünde Joshua King'in direkten dönen kafa vuruşunda Batshuayi topu tamamlayarak skoru eşitledi.

Son olarak Haji Wright'ın 74. dakikadaki kafa vuruşunda top yine üst direkten döndü.

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FENERBAHÇE İLKİ YAŞADI

Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısında ilk kez kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertli takım, son iki deplasman maçının ilk yarılarında isabetli şut çekemedi. (Trabzonspor ve Antalyaspor)

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İkinci yarıda Batshuayi ile 2 gol bulan Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

HAJI WRIGHT SON İKİ SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Antalyaspor'un golünü atan Haji Wright, Türkiye'ye geldiğinden bu yana en çok gol atan iki oyuncudan biri konumuna geldi. (24 gol / El Kaabi)

BATSHUAYI PARLADI

Fenerbahçe'nin Antalya'daki geri dönüşünün mimarı olan Michy Batshuayi, attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Son 3 maçta(Kupada İstanbulspor, Trabzonspor, Hatayspor) 3 golü bulunan Belçikalı yıldız, Antalyaspor maçında da iki gol kaydetti. Belçikalı golcü son 4 maçta 5 gole ulaştı.

Böylece Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana altıncı kez bir maçta 2 ve üzerinde gol atan Batshuayi, son iki sezonda bunu en çok başaran futbolcu oldu.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Antalyaspor - Fenerbahçe

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