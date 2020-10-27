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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına 8 eksikle çıkacak!

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Antalyaspor, Fenerbahçe maçına 8 eksikle çıkacak!
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Süper Lig’in 7’nci haftasının kapanış maçında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyapor, hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda, kart cezalısı ve sakat toplam 8 oyuncunun zorlu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Antalyaspor, ligin 7’nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koşunun ardından taktik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra yarım sahada yaptıkları maçla antrenmanı tamamladı.

Antalyaspor evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında sürdürmek istiyor
Antalyaspor evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında sürdürmek istiyor!

8 EKSİK VAR

Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalıları Sidney Sam ve Amilton ile birlikte sakatlıkları bulunan Fredy, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak’ın zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın, eksik oyuncuların çokluğundan dolayı Fenerbahçe maçında bazı genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

UFUK AKYOL CEZASINI TAMAMLADI

Diğer taraftan, Antalyaspor’un Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift sarı kartla oyun dışı kalan Ufuk Akyol, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında cezasını tamamladı.

Teknik patron Tamer Tuna’nın Fenerbahçe maçında genç oyuncuya forma verebileceği belirtildi.

 

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına 8 eksikle çıkacak

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