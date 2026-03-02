Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası yazdılar: Kasırganın tetiklenmesine neden olabilir!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor, 43. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Sander van de Streek'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

7 DAKİKADA EŞİTLİK SAĞLANDI

2-0 geriye düştükten sonra tüm riskleri alan Fenerbahçe, 63. dakikada Asensio'nun asisti ve Sidiki Cherif'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu. Golün asistini yapan Asensio ise son 9 deplasman maçında da skor katkısı yaptı.

70. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Asensio'nun ortasında, Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

90+7'DE NENE DİREĞE VURDU

Maçın son bölümünde Antalyaspor kalesine büyük baskı kuran Fenerbahçe, 90+7. dakikada Dorgeles Nene'nin vuruşunda topun üst direkten dönmesiyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.

Ligdeki son 2 maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, 54 puanda kaldı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 24'e yükseltti.

Fenerbahçe, hafta içi kupada Gaziantep deplasmanına gittikten sonra ligde Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

HÜRRİYET YAZARLARI YAZDI

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, sarı lacivertlilerin puan kaybını değerlendirdi.

MEHMET AYAN: GEMİ YÜKÜ ALDI GAM İLE DOLDU

Kasımpaşa sonrası Antalya'da da takılan Fenerbahçe ve hocasını keyifli günler beklemiyor.

Haberin Devamı

2023-24 sezonu başında Tete, Ziyech ve Zaha transferleriyle planlamadaki yeri sorgulanan Kerem, Okan Buruk’un zaman zaman Mertens’ten vazgeçmesiyle 10 numaralığı, ikinci santrforluğu deneyimlemişti. 2024-25 Benfica sezonunda kenarda iyi oynayıp, zaman zaman Pavlidis’i ikileme nedeniyse, bu sezon Real’de 33 maçta forma giyen solbeki Carreras idi. Bu tecrübeler milli oyuncuyu F.Bahçe’de geç de olsa, ikili forvetin parçası haline dönüştürdü. Tedesco doğru dizilişi böyle buldu. Kenarlarda ve ortada daha kalabalık, hücumlarda daha etkin bir tarz oluşturdu takımı için. Maç da böyle başladı. İlk yarı boyunca deplasman ekibi tüm hücum üretimlerini Kerem’le yaptı. 3-4 kez kaleyi yokladı: hepsi 9 numaralı oyuncuylaydı. Ama gerçek “9” olmayınca nakıs kaldı denemeler.

Haberin Devamı

SAVUNMA HEP AÇIK VERDİ

Antalyaspor ise topa sahip oldukça oyuna daha çok hükmetti. 12’de Paal, 32’de Samuel pozisyonlarıyla etkili oldu; 38’de Bünyamin’in şutunu Ederson çeldi. 43’te Samuel’in sol kanattan getirdiği etkili topla gelen Soner golü, o akınların bir hediyesiydi.

3-4-1-2, 4-3-1-2, 3-5-2 varyantlarında dizebileceğimiz F.Bahçe, her formatta savunma açıkları verdi, 20’den sonra... Guendouzi’yi şef stoper olarak konumlamak ne derece doğru tartışılır. Yiğit Efe’nin yıldızı da ilk günler kadar parlak değil!

MANASIZ HAMLELER

İkinci yarıya oyuncu değişikliği olmadan ve 4’lü defans ile çıkan F.Bahçe’de daha oyun kurulumu sağlanamadan yenen gol şok etkisi yarattı. 49’dan 63’e oyuna tekrar hakim olan sarı lacivertliler Cherif’in golüyle umutlanıp, 6 dakika sonra maça bir kez daha ortak oldu. İki golde de Asensio’nun katkısı vardı. İkinci yarının taşıyıcısı oldu adeta.

Haberin Devamı

Antalyaspor, toptan uzaklaştıkça oyundan uzaklaşıyor, sonlara doğru F.Bahçe üç puana yaklaşıyordu. Ancak oyuncu değişiklikleri deplasman ekibini artı 2 puandan uzaklaştırmaktaydı. Kerem’in ölüsü Antalyaspor’a tehdit oluşturacakken manasız Nene hamlesi, kenar katkısı Levent kadar olamayacağı açık Brown girişimi hiç katkı vermedi. Son saniyede direkten dönen top da kalpleri yerinden fırlattı. Kasımpaşa sonrası Antalya engelini de aşamayan F.Bahçe ve hocasını keyifli günler beklemiyor!

UĞUR MELEKE: KELEBEK ETKİSİ

Aslında her şey iki hafta önce başladı. 14 Şubat akşamı Trabzon’da Domenico Tedesco, tüm Fenerbahçe kariyerinin en iyi performansını göstermiş, doğru oyun ve oyuncu seçimiyle kritik bir derbi galibiyeti almıştı. O gün Fenerbahçe karo orta sahayla 4-3-1-2 dizilmiş, merkezde Asensio’nun, sol içte İsmail’in, ikinci santrfor rolünde Kerem’in verimleri maksimize olmuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe o maçtan 5 gün sonra İstanbul’da Nottingham’ı ağırladı ve Tedesco’nun diziliş denemeleri de orada başladı. Tedesco o gün İsmail’i yanına oturttu, Cherif’i sahaya sürdü. Orta sahayı bir eksiltti, Asensio’yu sağa hapsetti. Önce 3-0’lık o kırıcı sonuç geldi. Sonra peş peşe sakatlıkların da tetiklediği bir sürü diziliş değişikliği. Kasımpaşa maçına 4-2-3-1 başlandı, 3-4-1-2 bitirildi. İngiltere’de Asensio’suz bir 3-5-2 vardı. Dün de Antalya önüne (muhtemelen Tedesco’nun seçtiği) 3-4-1-2 ile çıkılıp, 4-3-1-2 ile tamamlandı maç. Antalya’da ilk devrede üçlü savunmanın merkezinde oynayan Guendouzi, ikinci yarıda ideal yerine, altı numaraya döndü. Zaten Guendouzi’nin orijinal yerine kaydırılarak orta sahada eksikliğin giderilmesi, Asensio’nun özgürleşmesi ve devreye girmesi de bu formasyon değişikliğinin sonucuydu. Fenerbahçe beraberliği de özgürleşen Asensio’nun katkısıyla buldu. Ancak 3 puana yetmedi onun çabası.

RİTİM 19 ŞUBAT’TA KAYBOLMUŞTU

Kelebek etkisi kavramını muhakkak duymuşsunuzdur. Bir durumun başlangıç verilerindeki küçük değişiklikler, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilir bazen. Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpması, tüm dünyayı dolaşabilecek bir kasırganın tetiklenmesine neden olabilir.

Tedesco’nun Trabzon’da bulduğu doğru formülü İstanbul’da Nottingham’ı karşı bozması ritim kaybettirdi Fenerbahçe’ye. O gün İsmail’i yanında oturtup, Cherif’i sahaya sürmesi küçük bir değişiklik gibi duruyor olabilir. Ama sonrasındaki 15 gündeki tüm sonuçlar üzerinde domino etkisi yarattı bence o karar.

Rotasyon futbolda mühim bir kavram. Ama ritim de öyle. İstikrar da. Devamlılık da.