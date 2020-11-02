Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde bu akşamki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, bu akşam sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek yenilgisini 2017/18 sezonunda aldı. Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu üç takımdan biri Antalyaspor.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden Antalyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Geçen hafta Başakşehir'e mağlup olan Akdeniz ekibi, Tamer Tuna yönetiminde üst üste iki yenilgi almadı. Bu sezonun ilk altı haftasında maç kaybetmeyen iki takımdan biri olan Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana hiçbir Süper Lig sezonuna yedi maçlık yenilmezlik serisiyle başlayamıyor. Antalyaspor forveti Lukas Podolski, Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği son Süper Lig maçında iki asist yapmıştı.

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig deplasmanlarında attığı beş golün üçü kafayla, ikisi penaltıdan geldi. Süper Lig'de forma giymeye başladığı 2018/19 sezonundan bu yana Papiss Cisse'den daha fazla takıma gol atan tek oyuncu Vedat Muriqi.

Fenerbahçe forması giyen Papiss Cisse'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında kalesine en fazla isabetli şut gönderdiği ekip Antalyaspor. Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde henüz Fenerbahçe'yi mağlup edemedi ancak dört karşılaşmanın üçünden puanla ayrılmayı başardı.

Erol Bulut bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı altı Süper Lig maçını da kaybetmedi. Ondan önce sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk 7+ lig maçını yenilgisiz geçen son teknik direktör Carlos Alberto Parreira'ydı. O sezon, aynı zamanda Bulut'un futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması giydiği ilk sezondu.