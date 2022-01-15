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Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

#Süperlig#Fenerbahçe#Antalyaspor
Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 21. hafta mücadelesi sahne alacak. Sarı-Lacivertlilerde kötü gidişin ardından Vito Pereira ile yollar ayrılmış ve Zeki Murat Göle ile devam edilmişti. Geçtiğimiz hafta ise İsmail Kartal ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yeni hocası ile ilk karşılaşmasına çıkıyor. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kaybeden Antalyaspor, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipten üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.

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 Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada sahasında aldı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol atamadan kaybeden Antalyaspor, Nisan 1996'dan bu yana bu şekilde üst üste üç yenilgi almıyor. Kırmızı-beyazlılar, 1996 senesinde yaşadığı serinin üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezondaki en uzun serisini tekrarlayabilir. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son sekiz karşılaşmanın beşinden puansız ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor'dan daha az net gol pozisyonu üreten tek takım Yeni Malatyaspor. Fenerbahçe ise bu süreçte kalesine en az isabetli şut gelen ekip konumunda. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe, bu bölgeden Antalyaspor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip Kasımpaşa. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole doğrudan katkı sağlayan Antalyaspor oyuncusu olan Fredy Ribeiro, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe'ye attığı son golün de sahibi. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta birer golde pay sahibi olan Fenerbahçe forveti Enner Valencia, bu sezon ilk kez üst üste üç karşılaşmada tabelayı değiştirmek istiyor. Bu sezon Süper Lig'de 5+ gol atan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil.

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Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda

Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bu akşam oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

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Öte yandan bugün oynanacak bir diğer müsabaka olan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

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#Süperlig#Fenerbahçe#Antalyaspor

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