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Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

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#Antalyaspor-Fenerbahçe Maçı#Süper Lig
Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 19:00

Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayını için heyecan başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında FTA Antalyaspor ile Fenerbahçe 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşma hakkında bilgiler.

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Süper Lig’de 16 hafta sonunda 32 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ligin 17’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. İşte, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

3 Ocak (bu akşam) günü Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde yer alacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi.

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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, “Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi” yer aldı.

KONUK EKİPTE 3 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Joao Pedro, Luan Peres ve saha çalışmalarına başlayan ancak riske atılmayan Enner Valencia yer almazken; Arda Güler ise kadroda kendine yer buldu.

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#Antalyaspor-Fenerbahçe Maçı#Süper Lig

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