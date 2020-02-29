Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6. sırada girdi. Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak ve Spor Arena'dan 3 boyutlu bir şekilde canlı takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel, Bünyamin, N'Dinga, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Podolski, Jahovic.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Luiz Gustavo, Ferdi, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı. Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe, lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.

Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe. Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı. 2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor. Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı.

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi. Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti ve takımları toplam 21 gol kaydetti.

3 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

Ersun Yanal da cezalı

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak.

Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

47 maçın 31'ini Fenerbahçe kazandı

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.





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