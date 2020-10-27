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GeriFutbol Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 21:53 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

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