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Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
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