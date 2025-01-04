Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. ikas Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Antalyaspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Eyüpspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu sezon ligde geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 27 puanla 5. sırada yer aldı.

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Ev sahibi Antalyaspor ise 16 karşılaşmada sahadan 6 kez sahadan galip ayrıldı. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan Akdeniz temsilcisi, 7 mücadelede ise mağlup oldu ve 21 puan ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.