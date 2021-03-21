Antalyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Erzurumspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig’in 31. haftasında bugün karşı karşıya gelecek olan takımlar arasında Antalyaspor ve Erzurumspor da yer alıyor. Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

ANTALYASPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor- Erzurumspor maçı bugün oynanacak. Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den yayınlanacak.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan ve 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 27 puanla 19. sıradaki rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibi, 15. haftada Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği maçtan sonra ligde iç sahada oynadığı 6 mücadeleyi kaybetmedi ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor'da kart cezalısı kaleci Ruud Boffin, sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile defans oyuncusu Bahadır Öztürk yarın forma giyemeyecek.