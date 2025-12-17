×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Antalyaspor, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Erol Bulut#Teknik Direktör Değişikliği
Antalyaspor, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 17:07

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı. Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

 

Haberin Devamı

Antalyaspor, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Erol Bulut#Teknik Direktör Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!