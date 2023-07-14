Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt ve Jakub Kaluzinski transferlerini açıkladı

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Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmza töreninde konuşan Erdoğan; "Zorlu bir transfer süreci oldu. Allah’a şükür istediğimiz gibi sonuçlandı. Gerçekten böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce birçok arkadaşımdan görüşlerini aldım. Hiç kimseden kötü bir ifade duymadım. Şehri zaten söylemeye gerek bile yok. Yönetim tarzı farklı, hocamız farklı. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Jakub Kaluzinski'den 3+1 yıllık imza

Antalyaspor Polonyalı Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlıların Burdur MAKÜ Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi birinci hazırlık kampı sırasında gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.



"Genç ve gelecek vadediyor"



Yeni sezonun ikinci transferini Kaluzinski ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Abide Gülel, “Jakub çok genç yaşına rağmen çok başarılı olmuş bir orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca 8’i Ümit Milli olmak üzere 15 kez ülkesinin milli takımında forma giymiş, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. 3+1 yıllık sözleşme yaptık. İlk kez ülkesinin dışında ve altyapısından yetiştiği kulübün dışında bir kulüpte forma giyecek. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle mutluyuz” dedi.



İlk kez Polonya dışında forma giyecek



21 yaşındaki Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor’da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, “İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim. Kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Saha içi çalışmaları için de kendimi hazır hissediyorum. Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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