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Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayımladı

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#Antalyaspor#Emre Belözoğlu#Vesile Bahçekapılı
Antalyaspor, Emre Belözoğlunun anneannesi için taziye mesajı yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:30

Antalyaspor kulübü, anneanesi vefat eden Teknik Direktör Emre Belözoğlu için taziye mesajı yayımladı.

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Antalyaspor, anneannesi vefat eden teknik direktör Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, Vesile Bahçekapılı'nın, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi aktarıldı.

 

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#Antalyaspor#Emre Belözoğlu#Vesile Bahçekapılı

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