Antalyaspor durdurulamıyor! Tamer Tuna 20 lig maçında sadece 2 kez...

Fraport TAV Antalyaspor’da geçen sezon devre arasında göreve başlayan teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 maça çıktı. Bu maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 4 maçta da sahadan yenik ayrıldı. Ligde geçen sezon ikinci devre ve bu sezonun ilk 3 haftasındaki 20 maçta 2 mağlubiyet, 8 beraberlik, 10 galibiyet kazanan kırmızı beyazlılar, Tamer Tuna yönetiminde kulüp tarihini yeniden yazmaya başladı. Geçen sezonun ikinci devresini 17 maçta 2 mağlubiyet, 7 beraberlik, 8 galibiyetle tamamlayan kırmızı beyazlılar, 11 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek, kulüp tarihinde bir ilki yaşadı. Geçen sezon ikinci devre 8 maç dış sahada kaybetmeme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon da kaldığı yerden devam ederek, Beşiktaş deplasmanındaki beraberlikle, yenilmezlik serisini 9’a çıkardı.

Süper Lig’deki başarılı sonuçlarıyla dikkati çeken kırmızı beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna ile kulüp tarihine yeni rekorlar yazdırdı. Kulüp tarihinde daha önce 6 maç olan dış saha kaybetmeme rekorunu bu sezon 9’a çıkaran Tamer Tuna, 2020 yılında takımıyla deplasmanda oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Tamer Tuna, Fraport TAV Antalyaspor’un başında sadece ilk maçındaki Göztepe ve geçen sezon ikinci devre evinde oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında mağlubiyeti yaşadı. Geçen sezon sahasında oynadığı son 2 maçta yenilmeyen kırmızı beyazlılar, bu sezon da evindeki 2 maçı kazandı. Geçen sezon devre arasında 14 puana sahip olduğu için ligden düşeceği eleştirilerine maruz kalan Fraport TAV Antalyaspor, Tamer Tuna yönetimindeki başarılarına bu sezon devam etmeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 3’üncü haftasındaki Yukatel Denizlispor galibiyetiyle puanını 7’ye çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar, deplasmandan puanla dönerek, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 20 maçta 38 puan topladı ve bu karşılaşmalarda dört büyüklere karşı mağlubiyet almadı. Takımının kazanmayı alışkanlık haline getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Tuna, hedeflerini haftalık olarak belirlediklerini ve her hafta kazanmak için sahaya çıktıklarını vurguladı.

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