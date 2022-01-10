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Antalyaspor deplasmanda galibiyeti unuttu

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor deplasmanda galibiyeti unuttu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde galibiyeti unuttu. Kırmızı beyazlı ekip son 4 maçında bir beraberlik alırken, deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında sahadan mağlup ayrıldı.

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Süper Lig’in ikinci devresine deplasmanda Göztepe’ye 4-0 yenilerek başlayan Fraport TAV Antalyaspor, lig lideri Trabzospor’u 2-1 yendikten sonra oynadığı 4 maçta galibiyeti unuttu.

Kırmızı beyazlı ekip, ligdeki son 4 maçta sadece Kasımpaşa ile berabere kalırken diğer 3 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Akrepler, deplasmanda oynadığı son 5 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 20 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi ile 22 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Antalyaspor, 21’inci hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

DEPLASMANDA GALİBİYET ÖZLEMİ 6’YA ÇIKTI

Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta hanesine sadece 5 puan ekleyen Fraport TAV Antalyaspor, son 5 deplasmanında sahadan yenilgi ile ayrıldı.

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Deplasmanda en az puan toplayan 5 takımdan biri olan Antalyaspor, GZT Giresunspor maçından sonra dış sahada oynadığı Hatayspor, Kayserispor, Konyaspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarını kaybederek galibiyet özlemini 6 haftaya çıkardı.

İLK KEZ KALESİNDE 4 GOL GÖRDÜ

Kırmızı beyazlılar Göztepe maçında ise bu sezon ilk defa kalesinde 4 gol gördü.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde daha önce kalesinde Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında kalesinde 3 gole engel olamamıştı. Akrepler, bu sezon 20 haftada 31 golü kalesinde görürken, rakip takımlara 21 gol atma başarısı elde etti.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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