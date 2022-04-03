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Antalyaspor deplasmanda da durdurulamıyor

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor deplasmanda da durdurulamıyor

Süper Lig’de son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Altay’ı 2-1 yenerek deplasmanda yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

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Sezona kötü başlayan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra takımın yıldız oyuncularından Nuri Şahin’e futbol sorumlusu olarak takımı emanet eden Fraport TAV Antalyaspor, ligde durdurulamıyor.

Kırmızı beyazlı ekip ligin 31’inci haftasında deplasmanda Altay’ı Luiz Adriano ve Haji Wright’ın golleriyle 2- 1 yendi. Akdeniz temsilcisi bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, deplasmanda ise bu rakamı 5 maça çıkarmayı başardı.

SON 9 MAÇTA 21 PUAN TOPLADI

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, ara transfer döneminde yaptığı transferlerin meyvesini ligde kazandığı puanlarla almaya başladı.

Akrepler, ligde yenilmezlik serisini 9’a çıkarırken bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puanı hanesine yazdırmayı başarırken haftayı 44 puanla 9’uncu sırada tamamlamayı garantiledi.

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Antalyaspor deplasmanda da durdurulamıyor

Antalyaspor, ligdeki son 4 maçın tamamında ise yeşil zeminden galibiyetle ayrıldı.

DEPLASMANDA SERİ 5 MAÇ OLDU

Sezon başından bu yana iç sahada istediği sonuçları alan ancak deplasmanda puan almakta zorlanan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon 16 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Akrepler ligdeki son 5 deplasman maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 11 puan kazanmayı başardı. Antalyaspor, son 5 maçından önce oynadığı 11 deplasman maçında ise sadece 5 puan toplayabilmişti.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32’nci haftasında sahasında gelecek pazartesi günü Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.

Antalyaspor deplasmanda da durdurulamıyor

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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