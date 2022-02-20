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Antalyaspor deplasmanda 111 gün sonra kazandı

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor deplasmanda 111 gün sonra kazandı

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u yenen Fraport TAV Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyet özlemine son verdi. Kırmızı beyazlıların Brezilyalı forveti Luiz Adriano, Süper Lig’de siftah yaparken 117 gün sonra golle tanıştı.

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Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u Luiz Adriano ve Fernando Martins’in golleriyle 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada 111 gün sonra galip gelmeyi hatırlarken, 7 haftalık deplasman galibiyet özlemine son vermeyi başardı.

7 HAFTALIK ÖZLEME SON

Antalyaspor, ligin 11’inci haftasında GZT Giresunspor’u 2-1 yendikten sonra oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremezken, seriyi 2-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla sonlandırdı.

Akrepler, GZT Giresunspor maçının ardından oynadığı maçlarda Beşiktaş ile berabere kalırken, Atakaş Hatayspor (3-1), Kayserispor (2-0), İH Konyaspor (1-0), Galatasaray (2-0), Göztepe (4-0) ve Çaykur Rizespor’a(2-1) kaybetti. Kırmızı beyazlılar Yeni Malatyaspor’a karşı aldığı galibiyetle 111 gün sonra dış saha maçında hanesine 3 puanı yazdırdı.

LUİZ ADRİANO 117 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

Fraport TAV Antalyaspor’un Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı kazanmasında büyük payı olan Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

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34 yaşındaki oyuncunun, Yeni Malatyaspor ağlarına yolladığı gol Süper Lig kariyerindeki ilk gol olurken, 117 gün sonra ise fileleri sarsmayı başardı.

Luiz Adriano, son golünü 26 Ekim 2021’de Palmerias formasıyla Brezilya Seria A ekiplerinden Sport Recife ile oynanan maçın 53’üncü dakikasında kaydetmişti.

Ara transfer döneminde Antalyaspor’a dahil olan Luiz Adriano, 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken 221 dakika sahada kalmayı başardı.

Antalyaspor deplasmanda 111 gün sonra kazandı

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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