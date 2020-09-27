AA
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Antalyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Teknik direktör Tamer Tuna, antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışma yaptırdı
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