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GeriFutbol Antalyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:56 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Antalyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna, antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışma yaptırdı

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