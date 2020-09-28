Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini iç sahada aldı. 2020 takvim yılında Rizespor'un ardından en fazla deplasman maçına çıkıp galibiyet alamayan Süper Lig takımı Denizlispor. 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla faul yapan takım Antalyaspor.

Denizlispor'un dış sahada attığı son sekiz Süper Lig golünün yedisi duran toplardan geldi. Antalyaspor forveti Adis Jahovic, geçen sezon Denizlispor'a rakip olduğu iki maçta beş gol kaydetti. Makedon golcü, Ekim 2019'daki karşılaşmada geçen sezon bir maçta dört gol atan tek oyuncu olmuştu. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş. Denizlispor orta sahası Ismail Aissati, Süper Lig kariyerindeki üç golü de Antalyaspor formasıyla kaydetmişti. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde yabancı çalıştırıcılara rakip olduğu 11 maçın sadece birini kaybetti ancak sekiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Denizlispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.