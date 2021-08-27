Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalyaspor'da, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Çaykur Rizespor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Antalyaspor, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 14 karşılaşmada almıştı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'un iki Süper Lig maçında da mağlup ettiği iki takımdan biri Antalyaspor'du. Karadeniz ekibi, lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste üç kere yenmek için sahaya çıkıyor.

ANTALYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 20.30'ta başlayacak. beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Antalyaspor, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2019-Ocak 2020 arasında yaşadı. Bülent Uygun göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı yedi deplasman maçının dördünü kazanan Çaykur Rizespor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 36 karşılaşmada alabilmişti. Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini üç gol atabildiği tek karşılaşmada BB Erzurumspor'u yenerek aldı. Süper Lig'de üç maçtır gol atamayan Çaykur Rizespor, daha uzun bir gol hasretini en son Kasım-Aralık 2006 arasındaki dört maçlık süreçte yaşadı.

Antalyaspor'un Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de attığı son üç iç saha golü de kafayla gelirken, bu gollerin son ikisini geçen sezon oynanan karşılaşmada Naldo ve Veysel Sarı kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Alper Potuk (18). Alper, Süper Lig kariyerinde 15 kez karşılaştığı Antalyaspor filelerini henüz havalandıramadı. Bülent Uygun'un çalıştırdığı takımları konuk ettiği dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ersun Yanal, tek yenilgisini geçen sezon aldı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'un başında bu stattan 3 puanla ayrılan Bülent Uygun, Antalyaspor'a konuk olduğu daha önceki beş Süper Lig maçının dördünü kaybetmişti.

ANTALYASPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR 21. RANDEVUDA

Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 21'inci kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce Süper Lig'de oynanan 20 mücadele sonunda Antalyaspor'un rakibine 8-7'lik üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz ile Karadeniz ekipleri arasındaki 5 maç da berabere sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 8 galibiyetinin 5'ini iç sahada kazandı. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyetinin 2'sini deplasmanda elde etti.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı 20 mücadelede ağları 27 kez sarstı. Yeşil-mavililer, rakibine 28 golle karşılık verdi.

Güney temsilcisi, geçen sezon Karadeniz ekibine 14. haftada deplasmanda 2-1, 35. haftada iç sahada 3-2 yenildi.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a karşı en gollü galibiyetini 2019-2020 sezonunda 22 Haziran 2020'de 3-1 ile sahasında, en farklı yenilgisini 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015'te 5-1'lik skorla deplasmanda yaşadı.