Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonra sezona Beşiktaş galibiyetiyle iyi giren kırmızı-beyazlılarda hedef Çaykur Rizespor maçında da 3 puan.

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı.

Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada en son mağlubiyetini 19 Ocak'ta Göztepe'ye (0-3) karşı yaşadı.

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 8 sezonda 15 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar, bu maçlardan 3'ü iç sahada olmak üzere 6'sından galibiyetle ayrıldı, 4 karşılaşmayı yeşil-mavililer kazandı. Takımlar 5 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rize yeni bir seri başlatmak istiyor

8 maçlık galibiyet hasrerine Galatasaray maçıyla son veren Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak küme düşme hatından uzaklaşmayı planlıyor.

Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan toplayan Çaykur Rizespor, 15. sırada yer alıyor.

3'er eksik

Antalyaspor'da sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk, kart cezalısı olan Nazım Sangare ve ülkesinden dönemeyen Charles ülkesinden forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da ise sakat olan kaleci Zafer Görken, Abarhoun ve Aminu Umar maçta görev alamayacak.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk iki dış saha maçında dört puan alan Rizespor, daha sonraki 11 karşılaşmada aynı puanı toplayabildi. Süper Lig'in ikinci yarısında Rizespor'dan daha az puan toplayan tek takım Yeni Malatyaspor. Aynı süreçte Antalyaspor'dan daha fazla puan toplayan sadece üç takım var: Trabzonspor, Galatasaray & Başakşehir.

Bu sezon kalesinde 44 gol gören Rizespor, Süper Lig'de üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/95'ten bu yana 27. haftalar itibarıyla sadece küme düştüğü 2007/08'de daha fazla gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından Antalyaspor ve Rizespor'dan daha az gol atan tek takım Konyaspor. Rizespor'a karşı forma giydiği beş resmi maçta üç gol atan Lukas Podolski, bu gollerin tamamını deplasmanda kaydetti.

Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş, Süper Lig'de görev aldığı son altı maçın dördünde en az bir gole doğrudan katkı sağladı. Sezonun devre arasında Rizespor'a gelen Milan Skoda, bu sezon Süper Lig'de takımı adına en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.