Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig'in 26. haftasında birbirinden çekişmeli iki takımın karşılaşması olacak. Ev sahibi Antalyaspor, son dört Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet elde edemedi (1B 3M), ancak bu takım, geçmişteki süreçlerde üst üste beş karşılaşmada galibiyet alamama durumu yaşamadı. Öte yandan, Çaykur Rizespor'un Antalyaspor deplasmanındaki son galibiyeti 2002-2014 arasındaki dönemde gelmişti. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

ANTALYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig 26. hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 8 Mart 2025 tarihinde saat 16:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

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Antalyaspor son dört Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet alamadı (1B 3M). Bu, rekabette üst üste beş maç galibiyet alamama durumunun yaşanmadığı ilk kez olacak.

son dört Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet alamadı (1B 3M). Bu, rekabette üst üste beş maç galibiyet alamama durumunun yaşanmadığı ilk kez olacak. Ev sahibi Antalyaspor, son üç Süper Lig maçında kaybetmedi (1G 2B), ancak dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayamadı.

Çaykur Rizespor ise son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyerek yükselen bir form grafiği sergiliyor ve bu sezon üst üste üç galibiyet aldığı tek seriyi Kasım-Aralık 2024 arasında elde etti.

Antalyaspor, Süper Lig'de 25. maçlar itibarıyla en kötü averaja sahip olduğu sezondan birini yaşıyor (-18) ve defansif anlamda sıkıntılar yaşıyor.

Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçında hiçbir beraberlik almadı (6G 17M), bu sezon dış saha maçlarının tamamında galip ya da mağlup oldu.

Çaykur Rizespor ve Antalyaspor, Süper Lig'de ceza sahası dışından en az isabetli şut çeken iki takım. Antalyaspor bu şekilde yalnızca 1 gol kaydederken, Çaykur Rizespor ise 3 golle sınırlı kaldı.

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