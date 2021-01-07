Antalyaspor bu sezon ilki yaşadı! Ersun Yanal...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçını 3-1 kazanarak moral buldu. Ligde 17’nci haftayı 21 puanla tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu sezon 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Deplasmandaki Galatasaray beraberliği ardından Fatih Karagümrük galibiyetiyle ligde geçirdiği kötü günleri geride bırakan kırmızı beyazlılar, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.



EREN ALBAYRAK’IN İLK GOLÜ



Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu sezon ilk kez rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlıların 3 golle kazandığı 3 puana katkı sağlayan futbolculardan Eren Albayrak, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla ilk defa rakip fileleri havalandırma sevinci yaşadı. 23 Kasım 2001 doğumlu genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar ise Fraport TAV Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda 1, ligde 3 olmak üzere 4’üncü golünü attı.



DIŞ SAHADA KAZANAMIYOR



Fraport TAV Antalyaspor, ligin 18’inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Dış sahada bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı beyazlılar, oynadığı 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar deplasmanda oynayacağı Göztepe maçını kazanarak ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

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