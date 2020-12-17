Antalyaspor Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Antalyaspor Boluspor maçı hakkında ayrıntılar...

Antalyaspor - Boluspor maçı bugün saat 15:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Antalyaspor karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmada genç ve az forma şansı bulan futbolculara da şans verecek. Kırmızı beyazlılar kupada rakibini yenerek turu geçmeyi istiyor.

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)