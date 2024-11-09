Antalyaspor Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Antalyaspor-Bodrum FK maçı, Süper Lig'deki yerini koruma mücadelesini sürdüren iki takım için önemli bir karşılaşma olacak. Bodrum FK, ligdeki son dört maçında galibiyet yüzü göremezken (2B 2M), bu süreçte gol bulmakta da zorlandı. Antalyaspor ise bu sezon Süper Lig’e yükselen takımlara karşı oynadığı son dört maçı kazanamıyor. Ayrıca, Antalyaspor evinde oynadığı son iki maçı puansız kapattı ve bu seriyi sonlandırmak istiyor. Aynı zamanda bu karşılaşma, iki eski Fenerbahçeli takım arkadaşı olan Alex de Souza ve Volkan Demirel'i de teknik direktör olarak karşı karşıya getirecek.

ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Antalyaspor-Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ