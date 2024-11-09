Antalyaspor Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 10:29
Antalyaspor-Bodrum FK maçı ile iki eski takım arkadaşı Alex de Souza ve Volkan Demirel'i karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, Antalyaspor’un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 58. takım olacak. Ayrıca Antalyaspor’un bu sezon Süper Lig’de mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor. Peki, Antalyaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Antalyaspor-Bodrum FK maçı, Süper Lig'deki yerini koruma mücadelesini sürdüren iki takım için önemli bir karşılaşma olacak. Bodrum FK, ligdeki son dört maçında galibiyet yüzü göremezken (2B 2M), bu süreçte gol bulmakta da zorlandı. Antalyaspor ise bu sezon Süper Lig’e yükselen takımlara karşı oynadığı son dört maçı kazanamıyor. Ayrıca, Antalyaspor evinde oynadığı son iki maçı puansız kapattı ve bu seriyi sonlandırmak istiyor. Aynı zamanda bu karşılaşma, iki eski Fenerbahçeli takım arkadaşı olan Alex de Souza ve Volkan Demirel'i de teknik direktör olarak karşı karşıya getirecek.
ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Antalyaspor-Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Bodrum FK, Süper Lig’deki son dört maçında gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Ancak, bu süreçte savunma direncini koruyan ekiplerden biri olarak dikkat çekti.
- Antalyaspor, Süper Lig’de bu sezon ceza sahası içinden en fazla gol yiyen iki takımdan biri (20 gol). Bodrum FK ise gollerinin %88’ini ceza sahası içinden bulmayı başardı.
- Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, sezon boyunca toplamda 22 gol yiyerek ligin en fazla gol gören kalecisi konumunda.
- Bodrum FK'nın en golcü oyuncusu George Puscas (3 gol), geçen sezon Serie B’deki gol sayısına ulaşma hedefinde.
- Volkan Demirel, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor’a rakip olacak.