Antalyaspor - Beşiktaş maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de!

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İlandır.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

SOLSKJAER, SÜPER LİG SAHNESİNDE

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkaer yönetimindeki ilk maçında hafta içi Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, yeni hocasıyla Süper Lig'de de 3 puanı almayı hedefliyor.

ANTALYASPOR PUANA HASRET

Ev sahibi Antalyaspor ise son 4 lig maçında puan alamadı. Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile çıkılan ilk karşılaşmada da Göztepe'ye 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Kelven, Veysel, Emrecan, Güray, Kaluzinski, Samudio, Streek, Safuri, Larsson, Gaich

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın tamamı “2.5 Üst” bitti.

- Beşiktaş, Antalyaspor'a rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece 3’ünü kazandı.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın tamamında ilk yarıda skor üretildi.

- Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 6 Süper Lig maçının 3’ünü kaybetti.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu maçta kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Mücadelede ev sahibi ekip Antalyaspor'un kazanırı 3.50 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 3.50 ile dikkat çekiyor. Konuk takım Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.79 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %52’si Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO'NUN YORUMU

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer yönetiminde ilk maçına A. Bilbao karşısında çıktı. Siyah-beyazlı takım İspanyol devi karşısında baştan sona üstün bir futbol oynadı. Sezonun en iyi performansı olduğunu da söyleyebiliriz. Yeni teknik direktör, farklı galibiyetle başlangıç camianın yüzünü biraz güldürdü. Antalyaspor’da da Emre Belözoğlu dönemi başladı. İlk maçta Göztepe deplasmanında çıktılar. Güçlü rakiplerine karşı iyi mücadele etmelerine rağmen 1-0 kaybettiler. İki takımın da gol bulabileceği bir 90 dakika.

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