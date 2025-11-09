Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından Nihat Kahveci'den penaltı yorumu! 'Verilirse Süper Lig'i kapatalım'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oldu. Antalya'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BARDAĞIN BOŞ TARAFI DA VAR DOLU TARAFI DA'

"Beşiktaş, bir deplasmana bu halde gidip başlayabileceği en iyi şekilde, 2. dakikada gol atarak avantajla başladı. Beşiktaş için 30. dakikadan sonrasında bardağın boş tarafı da var dolu tarafı da. Pozisyon üretmemiş olması boş tarafı ama skor 2-0'ken rakibine hiçbir fırsat vermemesi de bence dolu tarafı."

'TARAFTARINA STRES YAŞATAYIM GOLÜ YEDİ'

"Beşiktaş'ın 2-0'ı bulduktan sonraki 'aman gol yeriz' korkularını atlatması lazım. Antalyaspor hiçbir şey üretemezken, taraftarına stres yaşatayım golü yedi. Rıdvan Yılmaz'ın inanılmaz asistiyle Antalyaspor 2-1'i buldu. Beşiktaş taraftarı gol sonrası Allah'ım bize sabır ver dedi."

'ZEMİN BİR TÜRLÜ DÜZELMİYOR'

"Antalya'da zemin yine felaket. Burada zemin bir türlü düzelmiyor. Antalya'da muhteşem oteller var. Cila gibi golf sahaları, çimler var basmaya kıyamıyorsun. Şu stadın zemini düzelmiyor."

'SALİH UÇAN, İLK YARIDA TEK SIRITAN OYUNCUYDU'

"Bireysel olarak baktığımda Ndidi, temiz oynadı. Dönen topları aldı, bugünkü performansını beğendim. Cerny, Cengiz Ünder, Abraham ve El Bilal iyilerdendi. Tiago Djalo'nun gol atması özgüveni açısından önemliydi. Paulista yediği çalım dışında iyi oynadı. Salih Uçan, ilk yarıda tek sırıtan oyuncuydu. Sonra sakatlanıp çıktı. Çok sık sakatlanıyor."

'ŞAMPİYONLUĞUN S'SİNDEN BAHSEDEMEYİZ'

"Beşiktaş şu an 6. sırada. İlk 3, ilk 2 hedefi için bu galibiyet önemli. Şampiyonluktan bahsedemiyorum bana da Beşiktaşlılar kızmasın. 2 farklı öndeyken Beşiktaş, halen tedirgin ediyorsa şampiyonluğun S'sinden bahsedemeyiz."

'ÇOK ABARTILI ATLADI YERE'

"Doğukan ceza sahası içinde düştü bir pozisyonda. Doğukan yapma koçum. O aldatmaya yönelik bir hareket. Sarı kart yedi. Ona penaltı verilirse Süper Lig'i kapatalım. Hakem ve VAR da vermedi. Düşme anına bakarsan ayağından vurmuşlar gibi. Çok abartılı atladı yere. İtme falan yok."