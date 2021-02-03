Antalyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran olay! Karar sonrası Sergen Yalçın ve Ersun Yanal...

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında Veysel Sarı'nın Fabrice N'Sakala'ya yaptığı hareket çok konuşuldu. Ersun Yanal'ın 39. dakikadaki gelen gol sonrasındaki sevinci de gündem oldu.

Mücadelenin 29. dakikasında Veysel Sarı, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

VAR Ümit Öztürk, Veysel Sarı'nın sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakem Alper Ulusoy'a izleme tavsiyesi yapmadı.

Bu kararın ardından Sergen Yalçın, maçın hakemine tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar da pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

Ersun Yanal ise pozisyonun ardından Imeri ve Veysel Sarı'ya N'Koudou'nun savunması hakkında uyarılar yaptı.





ERSUN YANAL YEDEK KULÜBESİNDEN KOŞTU

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Gökdeniz Bayrakdar, Eren Albayrak'ın ortasında topu ağlarla buluştu.

Ersun Yanal golün ardından kulübesinden koştu ve golü atan Gökdeniz'e sarıldı.

YİNE BEŞİKTAŞ'A ATTI

Bu sezon 4. golünü atan 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında ikinci golünü kaydetti.

Gökdeniz, ligin ilk yarısında oynanan ve 1-1 biten maçta da Beşiktaş'a gol atmıştı.