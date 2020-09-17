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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlanıyor!

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Antalyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlanıyor!
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Süper Lig’de dış sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor’un deplasmanda mücadele edeceği Beşiktaş karşılaşmasında Serdar Gürler ile Drole sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar Beşiktaş maçının , taktik çalışmasını yaptı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kulüp yöneticileri de takip etti.

Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasında da yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı devam eden Serdar Gürler ile Drole forma giyemeyecek.

 

Antalyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlanıyor

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