Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11 kadrosu

Antalyaspor Beşiktaş maçı ile iki takım Süper Lig'de 23. hafta mücadelesine çıkıyor. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti. 14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor. İşte canlı yayın bilgileri ve maç öncesi istatistikler

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala; Josef; N'Koudou, Atiba, Ljajic, Larin; Aboubakar.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, lig tarihinde rakibine karşı sadece bir kez daha uzun bir seri yakaladı. Antalyaspor'a konuk olduğu son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini Eylül 2013'te aldı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Deplasmanda dört maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor. İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek aldı.

Bu sezon Süper Lig'de ortayla ve kafayla en fazla gol atan takım Beşiktaş.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golü hazırlayan Fredy Ribeiro, bu sezon yaptığı beş asistle takımına toplam 6 puan kazandırdı. Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Antalyaspor'a karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçının üçünde birer gol katkısı yaptı. Beşiktaş'a rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Yanal'ın lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki galibiyeti bulunmuyor. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Sergen Yalçın, daha sonraki üç karşılaşmada mağlup olmadı.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...