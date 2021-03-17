Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor-Beşiktaş karşı karşıya!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un mağlup olmasının ardından finalin adı Antalyaspor-Beşiktaş oldu. 2021 ZTK final maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede üstün gelen takım kupanın sahibi olacak. Kupanın kaderini belirleyecek olan final maçının tarihi ise henüz netleşmedi. Gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılacak açıklamada...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması yaşanacak. Müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Antalyaspor - Beşiktaş final maçı tarihini ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Süper Ligin iki Antalya temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak Türkiye Kupasında adını finale yazdırdı.Her iki takım futbolcularının otobüsünü Antalyasporlu taraftarlar stat girişinde meşalelerle karşıladı. İki takımın yöneticileri de birlikte dostluk mesajları verdi. Maç öncesinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden A Milli Takımın eski futbolcularından Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

17nci dakikada ceza alanı içinde Bünyamin Balcının pasında Podolski topa dönerek sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Marafonanın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

37nci dakikada Eren Albayrakın hatalı pasında ceza alanı dışında topla buluşan Salih Uçanın vuruşu savunmaya da çarparak kaleci Boffinin kucağında kaldı.

43üncü dakikada Podolski yarı alandan aldığı topu rakip ceza alanına yakın bir noktaya kadar sürdü. Pasını ceza alanındaki Bünyamin Balcıya verdi. Bu futbolcu sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top arka direkten auta gitti.

45+4üncü dakikada Hakan Özmertin ceza alanı dışından sert şutu kaleci Marafonadan döndü. Dönen topu takip eden Gökdeniz Bayrakdarın da vuruşunu kaleci tokatlayarak uzaklaştırdı.

İlk yarı Fraport TAV Antalyasporun 1-0lık üstünlüğü ile geçildi.

50inci dakikada Eren Albayrakın vuruşunda savunmadan seken top Nuri Şahinin önünde kaldı. Vuruşunda kaleci Marafona tehlikeyi önledi.

65inci dakikada Salih Uçanın sol kanattan arka direğe ortasında Tzavellasın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

82nci dakikada Fredynin pasında topla buluşan Hakan Özmert, ceza alanı dışı sol çaprazında sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

88inci dakikada Caulkerin şutunda kaleci Boffin, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

90ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Efkanın vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaşın rakibi oldu.