Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 10:42
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Siyah Beyazlı takımın başındaki ilk sınavını verecek. Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçında yalnızca bir kez galip gelebilen Antalyaspor, bu kez galibiyet sayısını ikiye çıkarmanın yollarını arayacak. İki takım arasında oynanan son maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekerken, teknik direktör değişimine giden iki takımın sahada göstereceği reaksiyonlar merak konusu oluyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile Süper Lig’in heyecan dolu bir karşılaşması daha futbolseverlerle buluşuyor. Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş’ı üst üste iki iç saha maçında mağlup edememişken, Beşiktaş son dönemde deplasman performansındaki düşüşle dikkat çekiyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 20. hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
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Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkaer yönetimindeki ilk maçında hafta içi Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla bozguna uğratan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bugün Onvo Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah beyazlılarda Paulista, Tayyip Talha, Antalyaspor’da Erdoğan, Emre ve Burak sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Haftaya 31 puanla 6. sırada giren Beşiktaş, ‘bay’ geçireceği 22. hafta öncesi Antalya’da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 21 puanı bulunan ve ligde son 4 maçını kaybeden Akdeniz ekibi ise, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçında sadece bir kez galip gelebildi (2B 6M). Ancak bu galibiyet, iki ekip arasındaki son iç saha karşılaşmasında geldi. Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş'ı üst üste iki iç saha maçında mağlup edemedi.
- Beşiktaş, Antalyaspor’a karşı oynadığı son 10 Süper Lig maçının yalnızca üçünü kazanabildi (%30; 4B 3M). Ancak daha önceki 22 maçın 18’inden galibiyetle ayrılarak (%82) daha dominant bir performans sergilemişti.
- Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Antalyaspor (3G), daha önceki 24 iç saha maçında aynı sayıda mağlubiyet yaşamıştı (11G 10B).
- Beşiktaş, Süper Lig deplasmanlarındaki son altı maçını kazanamadı (4B 2M). Siyah-beyazlı ekip, en son Eylül 2021-Ocak 2022 arasında sekiz maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı.
- Süper Lig’de oynadığı son dört maçı kaybeden Antalyaspor, Mart-Nisan 2001’den bu yana üst üste beş mağlubiyet almadı.
- Bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de çektiği ilk dokuz şutun dördünü gole çeviren Braian Samudio, bu gollerin ikisini Beşiktaş ağlarına gönderdi. Ancak Paraguaylı oyuncu, sonraki 17 şutta gol sevinci yaşayamadı.
- Sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Antalyaspor’a iki gol atan Ciro Immobile, Avrupa’nın 10 büyük liginde bir sezonda iki maçta da aynı takıma 2+ gol atan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.