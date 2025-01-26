Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile Süper Lig’in heyecan dolu bir karşılaşması daha futbolseverlerle buluşuyor. Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş’ı üst üste iki iç saha maçında mağlup edememişken, Beşiktaş son dönemde deplasman performansındaki düşüşle dikkat çekiyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 20. hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkaer yönetimindeki ilk maçında hafta içi Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla bozguna uğratan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bugün Onvo Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah beyazlılarda Paulista, Tayyip Talha, Antalyaspor’da Erdoğan, Emre ve Burak sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

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Haftaya 31 puanla 6. sırada giren Beşiktaş, ‘bay’ geçireceği 22. hafta öncesi Antalya’da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 21 puanı bulunan ve ligde son 4 maçını kaybeden Akdeniz ekibi ise, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ