Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Antalyaspor - Beşiktaş maçı, Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi olarak büyük bir heyecana sahne olacak. Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, bu zorlu mücadele her iki takım için de gruptaki hedeflerine ulaşabilmek adına büyük önem taşıyor. Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırladığı son iki karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise son zamanlarda Antalyaspor deplasmanında genellikle üstün olan taraf olarak dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'de A Spor ekranlarında olacak.