×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor Beşiktaş Maçı#Türkiye Kupası#D Grubu
Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:39

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Antalyaspor, Beşiktaş karşısında evinde galip gelmek için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

Haberin Devamı

Antalyaspor - Beşiktaş maçı, Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi olarak büyük bir heyecana sahne olacak. Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, bu zorlu mücadele her iki takım için de gruptaki hedeflerine ulaşabilmek adına büyük önem taşıyor. Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırladığı son iki karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise son zamanlarda Antalyaspor deplasmanında genellikle üstün olan taraf olarak dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'de A Spor ekranlarında olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor Beşiktaş Maçı#Türkiye Kupası#D Grubu

BAKMADAN GEÇME!