Antalyaspor - Beşiktaş maçı için Güntekin Onay'dan Şenol Güneş övgüsü: Hiç kolay değil

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Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 32. dakikada Ömer Toprak'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda Beşiktaş fırtınası esti. Konuk ekip 54. dakikada Aboubakar ile skoru eşitledi. 82. dakikada Bünyamin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibin baskısını arttıran Siyah-beyazlı takım 84. dakikada Cenk Tosun ile üstünlüğü yakaladı. Son sözü ise 90. dakikada şık bir gol atan Aboubakar söyledi: 1-3.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Bu sonuçla birlikte puanını Beşiktaş puanını 68 yaptı ve 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçerken lider Galatasaray ile farkı 2'ye indirdi.

ZİRVE ABOUBAKAR'IN

Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

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Aboubakar; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: OYUN EZBERİNE DÖNÜŞ GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş maçın başında 4-1-4-1 değil 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı.

Beşiktaş’ın bu sezon mart ve nisanda devreye soktuğu başarılı bir “ilkbahar oyunu” var. Zaten bu başarılı oyunla 9 haftada 8 galibiyet-1 beraberlikle 25 puan toplayarak Antalya’ya geldiler. O 8 galibiyetin 7’sini en az 2 farkla kazandılar. Beşiktaş’ın bu “bahar oyunu” kabaca şöyleydi:

İsmael dönemine göre topa daha fazla sahip oluyorlar. Geriden pasla çıkıyorlar. Ki bu kurulumda önce Colley-Tayyip, sonra da Colley-Saiss iyi iş çıkardılar. Ancak bağlantıda en az savunma kadar önemli bir detay da Salih-Amir-Gedson merkeziydi. Salih sağ içte, Gedson sol içte hem çıkışlarda pas opsiyonu oluyorlar, hem de kanat akınlarında bir asimetri yaratıyorlardı.

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MAXiM FARKLI BiR ROLDEYDi

Dün Salih’in eksikliğinde ben Maxim’in direkt Salih’in rolünü (sağ iç) oynayacağını düşünüyordum. Ancak yanıldım. Maxim’in rolü farklıydı, santrfor arkası oynuyordu. Yani Beşiktaş haftalardır olduğu gibi 4-1-4-1 değil, 4-2-3-1 dizilmişti. Maxim’in Aboubakar’a fazla yapışmasıyla orta sahadaki ezber bozuldu dün.

CANLANDIRAN HAMLELER

Maxim’li ilk 45 dakikada merkezde o alışılmış yapının bozulması, Beşiktaş’ın birinci-ikinci bölge geçişlerinde aksaklığa neden oldu. Başta Welinton olmak üzere geriden çok fazla isabetsiz uzun pas yapan ve organizasyondan uzak bir Beşiktaş vardı ilk devrede sahada. Şenol Güneş de zaten 2, yarıda hemen oraya pansuman yapmaya çalıştı: Önce Maxim’i çıkardı, Onur’u sağ açığa, Redmond’ı merkeze koydu. Sonra Onur’u sağ beke çekip Tayfur’u denedi önde. Bu müdahaleler Beşiktaş’ı canlandırdı; atak sürekliliği, kırmızı kart ve 3 puan geldi arkasından.

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Siyah beyazlılar dün kazandı ancak 2023-24 sezonunda daha yarışmacı olabilmeleri için bir kadro derinliğine ihtiyaçları var. Şenol Hoca dün gole ihtiyacı olan bir maçta ilk iki değişiklik hakkını Onur ve Tayfur’dan yana kullanıyorsa, o kadroda yeterli derinlik yok demektir zaten.

GÜNTEKİN ONAY: GERİYE DÜŞTÜKTEN SONRA KAZANMAK HİÇ KOLAY DEĞİL

Beşiktaş’ın performansı yükseliyor ancak...



Beşiktaş, ilk 45 dakikada sanki maça gelmemiş gibiydi. Ev sahibi Antalyaspor, çok daha istekli kararlı ve enerjik göründü. Nitekim Ömer Toprak’ın şık kafa golüyle kırmızı beyazlı ekip 1-0 öne geçti.

Savunmada kompakt duran Antalyaspor karşısında Beşiktaş topu 3’üncü bölgeye taşımakta çok zorlandı.

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Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar rakip ceza sahasında toplam sadece 3 kez topla buluşurken, orta alanda Amir Hadziahmetoviç, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes sorumluluk almaktan uzaktı. Cenk Tosun’un da sol kanadı tamamen bırakıp merkeze gelmesi hem defansif hem de ofansif olarak Beşiktaş’ı olumsuz etkiledi.

GÜNEŞ DiZiLiŞi DEĞiŞTiRiNCE

İkinci yarıda Şenol Güneş Maxim’i oyundan çıkarıp Onur Bulut’u sahaya sürerek 4-4-2’ye daha uygun bir hamle yaptı.

Daha nitelikli bir baskı oluşturan Beşiktaş, Aboubakar’ın attığı golün moraliyle de yüksek kazanma arzusu ve inancı elde etti. Antalyaspor’un 10 kişi kalması da ev sahibinin direncini düşürdü. Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk gibi 2 usta golcüye sahip olduğu için çok şanslı. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından tüm futbolcuların performansı arttı. Siyah beyazlıların her geçen hafta daha da yukarıya çıkan bir performansı var. Ancak her maç geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay bir hadise değil.

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KALECi MERT’iN ROLÜ BÜYÜK

Kaleci Mert Günok çoğu zaman 1-0 yenikken ikinci gole izin vermedi ve Beşiktaş maça tutundu.

Dün eksiklere rağmen ikinci yarıdaki iyi futbol ve kazanma arzusu siyah beyazlılara gönül verenleri mutlu etmiştir.

Ancak maça başlanan 4-2-3-1 (4-3- 3)düzeninde Cenk Tosun’un merkeze gelmesi çeşitli zafiyetleri de beraberinde getiriyor.

Onur Bulut girdikten sonra klasik bir 4-4-2 düzeni ile golcüler daha verimli oldu. Oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl de ciddi katkı yaptı. Ancak maçın anahtarı klasik 4-4-2’ye uygun oyuncularla devam etmesiydi.