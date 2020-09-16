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GeriFutbol Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bazı kulüp yöneticileri de takip etti.

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