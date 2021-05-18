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GeriFutbol Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları! Ghezzal kupa maçında da sahne aldı
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları! Ghezzal kupa maçında da sahne aldı

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Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları! Ghezzal kupa maçında da sahne aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçına Rachid Ghezzal damgasını vurdu. Sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılarda rekorları altüst eden Cezayirli yıldız, bir kez daha sahne aldı.

Beşiktaş ile Antalyaspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde siyah-beyazlıların kiralık yıldızı Rachid Ghezzal, rekorunu geliştirdi.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kısa zamanda oynanan üst üste lig maçlarına rağmen kadroyu büyük ölçüde aynı tuttu ve özellikle sağ taraftaki Rosier-Ghezzal ikilisinden vazgeçmedi.

GHEZZAL YİNE SAHNE ALDI

Rachid Ghezzal, 17 asist ile ligin en çok asist yapan oyuncusu olurken Beşiktaş tarihinde bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekorunu da kırmıştı. Beşiktaş formasıyla 8 kez de rakip ağları havalandıran Cezayirli yıldız, kariyerinde en çok gol katkısı yaptığı sezonu yaşadı.

ASİST SAYISI 18 OLDU

Antalyaspor ile oynanan finalde de sahne alan Ghezzal, 30. dakikada Rosier'e gol pasını veren isim oldu ve asist sayısını 18'e çıkararak kariyer rekorunu geliştirdi.

Rosier ile Ghezzal arasındaki uyum, final maçında da dikkat çeken siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki oyuncunun da bonservisi alınması yönünde çağrılar yapıldı.

Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları Ghezzal kupa maçında da sahne aldı

Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları Ghezzal kupa maçında da sahne aldı

Antalyaspor-Beşiktaş finaline damga vuran transfer çağrıları Ghezzal kupa maçında da sahne aldı

SON KEZ FORMAYI GİYMİŞ OLABİLİRLER

Siyah-beyazlılar, sezon başında hem Ghezzal'ı hem Rosier'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sezon sonunda oyuncuların kulüpleriyle anlaşma sağlanamaması durumunda iki yıldız da son kez Beşiktaş forması giymiş olabilir.

GHEZZAL İÇİN MONACO SESLERİ

Leicester City'nin, sözleşmesinin bitimine 1 yı kalan 28 yaşındaki futbolcu için Monaco ile anlaşmak üzere olduğu da iddia ediliyor. Ancak Ghezzal'ın gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği de belirtiliyor.

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