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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: 'Alex çok seviliyor, başarılı olacağız!'

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#ANTALYASPOR#Sinan Boztepe#Alex De Souza
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Alex çok seviliyor, başarılı olacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 14:35

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlk maçımıza kadar transferlerimizi tamamlayıp, Antalyaspor taraftarlarının gönüllerini fethetmeyi planlıyoruz" dedi.

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kırmızı-beyazlı ekibi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Başkan Boztepe, TFF ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Transfer engelini kaldırdıklarını vurgulayan Sinan Boztepe, "Türk futbolu tarafından sevilmiş bir teknik direktörle çalışıyoruz. Kamp süreci iyi geçti. Tamamlamadığımız transferlerimiz var. İlk maçımıza kadar transferlerimizi tamamlayıp Antalyaspor taraftarının gönüllerini fethetmeyi planlıyoruz. Antalyaspor'un yukarıda, hak ettiği yerlerde başarılı olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayın ihalesine ilişkin de konuşan Boztepe, "Yayın ihalesi bu sene Anadolu kulüplerini rahatlatacak bir şekilde sonuçlandı. İnşallah Türk futboluna katkı sağlayacak gelirler artacaktır. Adil şartlar altında oynanan bir lig olmasını diliyoruz. TFF'ye inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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#ANTALYASPOR#Sinan Boztepe#Alex De Souza

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