Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin açıkladı: 'Erol Bulut ile anlaştık'

Haberin Devamı

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Rıza Perçin, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Erol Bulut ile prensipte anlaştık, kısa süre içinde resmileşecek. Taraftarımızın da Emre Hoca'ya bir tepkisi oldu. O yüzden ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine bugüne kadar Antalya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Kendisinin yolu açık olsun inşallah.

KADROMUZU İNCELEDİ

Kadromuzla alakalı birkaç hocadan sunumlar aldık. 1-2 saat önce de Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardık. Kadromuzu iyi inceledi, etüt etti.

BİR ENGEL YOK

"Bir engel yok. Kendisi İstanbul'a gidiyor, eşyalarını toplamaya. Yarın itibarıyla ekibiyle idmanda olacaklarını tahmin ediyoruz. Yarın veya ondan sonraki gün resmileşecektir diye düşünüyorum. Prensip anlaşmasına vardık dediğimiz zaman bu imza demektir.

Haberin Devamı