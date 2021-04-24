Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin'den Galatasaray maçı sonrası Mete Kalkavan'a tepki: Bizimle problemi var

Galatasaray'a sahasında 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da basın sözcüsü Aziz Çetin, maçın ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Kalkavan'ın kulüpleriyle problemi olduğunu iddia eden Çetin, "Mete Kalkavan ile ilgili camiamızın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten hakemin yine verilmesi, bu karar tartışılsın. 4. hakem bizim yedek kulübemizle sürekli diyalogdaydı, yan kulübeye gözükmedi" dedi.

Podolski ve Kudryashov'a çıkan kartları anlamadığını belirten Aziz Çetin, "Podolski'ye verilen 2. sarı çok basitti, maç sonunda Kudryashov'a niye kırmızı çıktı, anlamadım. Yayıncı kuruluşa da çağrım var, inşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol attığında Milli Takım gol atmış gibi bağırırsınız" ifadelerini kullandı.

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