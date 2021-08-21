Antalyaspor basın sözcüsü Adnan Başkan: 'Fenerbahçe'yi yenecek gücümüz var'

Süper Lig’in 2’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe yarın 21.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, koşu ve ısınmanın ardından top kapma ile pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik çalışmasıyla sona eren antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına zaman zaman uyarıda bulundu. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.



’KAZANACAK GÜCÜMÜZ VAR’



Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Fenerbahçe maçında sakat ve cezalı futbolcu bulunmadan tam kadro hazırlandıklarını belirtti. Takımın moral ve motivasyonunun üst düzey olduğuna dikkati çeken Başkan, "Sezon başı olmasına rağmen özellikle Göztepe maçının ilk yarısındaki oyun bizi gelecek için umutlandırdı. Bu hafta rakibimiz şampiyonluk adaylarından biri ama bizim oradan yenilmeden, kazanarak dönecek kadar potansiyelimiz, gücümüz ve inancımız var. Bu sezon deplasman yasağı olduğu için taraftarımızı yanımızda göremeyeceğiz ama Kadıköy’de onların gücünü ve dualarını içimizde hissedeceğiz. Bir sonraki hafta oynayacağımız Rize maçında da artık daha büyük bir taraftar kitlesi önünde oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp Antalya’ya dönmek istiyoruz. Evimizdeki ikinci maçta daha coşkulu bir 90 dakikaya çıkarız" diye konuştu.



SANTROFOR TRANSFERİ



Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Başkan, "Transferde çok emek sarf ediyoruz. Kulübümüzün mali durumunu sarsmayacak, hocamızın isteğini tam olarak karşılayacak bir santrfor peşindeyiz. Kısa zamanda sonuca ulaşılacağını düşünüyorum. Taraftarımız endişe etmesin. Başkanımız Aziz Çetin yönetimindeki transfer komitemiz nokta atışı yapacak ve takımımıza yakışan bir oyuncuyu renklerimize kazandıracaktır" dedi.

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